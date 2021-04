Usa: "Nyt", le autorità sospendono l'uso di Johnson & Johnson dopo 6 casi di trombosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno deciso di sospendere immediatamente l'uso del vaccino monodose anti-Covid Johnson & Johnson dopo che sei pazienti hanno manifestato rare forme di trombosi a due mesi dalla somministrazione della dose. Lo scrive il quotidiano "New York Times". Tutti i casi riguardano donne tra i 18 e i 48 anni di età. Una di esse è deceduta, mentre un'altra è ricoverata in Nebraska in condizioni critiche. Finora, in base ai dati dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), sono circa 7 milioni le persone negli Stati Uniti che hanno ricevuto il vaccino Johnson & Johnson, mentre 9 milioni sono le dosi distribuite ai diversi Stati. (Nys)