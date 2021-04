Cinema Palazzo: Campidoglio chiede a proprietà manifestazione interesse a cedere stabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ex cinema - sottolinea l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori - ha una forte valenza nella memoria collettiva del quartiere, e nel tempo ha assunto una risonanza di livello nazionale. In questo quadrante della città le norme derogatorie del Piano casa regionale hanno permesso trasformazioni che hanno modificato le previsioni del Piano Regolatore e alterato la natura dei tessuti urbani, vanificato l'equilibrio dei mix funzionali e compromesso la complessità necessaria allo sviluppo di un'area centrale e densamente abitata. Per questo l'obiettivo dell'amministrazione è di tutelare la vocazione culturale dell'immobile nell'interesse generale di tutti i cittadini". Al raggiungimento dell'accordo con la proprietà, le fasi successive saranno: la proposta di deliberazione della dichiarazione dell'interesse pubblico connessa al provvedimento di acquisto dell'immobile da sottoporre all'Assemblea capitolina e, successivamente, un percorso di partecipazione che porti alla definizione di un bando per la selezione di una proposta progettuale e di gestione del bene finalizzata allo svolgimento di attività culturali aperte al territorio. (Com)