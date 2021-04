Milano: spinge compagna giù da finestra, arrestato 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un peruviano di 43 anni è stato arrestato a Milano dalla Polizia di Stato per aver aggredito e spinto giù dalla finestra del primo piano della loro abitazione la compagna connazionale di un anno più anziana. L'episodio è avvenuto poco prima delle 6 di lunedì mattina in via Bernardino Bellincione, zona Feltre. Nonostante una caduta di cinque metri la donna è rimasta cosciente ed è riuscita a chiamare un'amica che a sua volta ha allertato il numero 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura che hanno parlato con la vittima prima che venisse trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda. L'uomo, che aveva lasciato l'appartamento prima dell'arrivo dei poliziotti, è stato rintracciato poco dopo a casa della madre in via Tortona. (Rem)