Lazio: giunta approva atto indirizzo riqualificazione sede Agenzia turismo

La Giunta, su proposta dell'assessorato al Turismo ed enti locali e di concerto con l'assessorato alla Programmazione economica, bilancio e patrimonio, ha approvato l'Atto di indirizzo per la progettazione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della sede istituzionale dell'Agenzia regionale del Turismo della Regione Lazio. Il progetto, pensato secondo un'architettura ecosostenibile e innovativa, consentirà l'adozione degli istituti di lavoro agile, in linea con il Piano organizzativo del lavoro agile per l'anno 2021 che prevede un percorso strutturato verso una nuova modalità di organizzazione del lavoro, nella prospettiva dell'innovazione e della trasformazione digitale.