Lazio: giunta approva atto indirizzo riqualificazione sede Agenzia turismo (2)

- "Con la riqualificazione della sede istituzionale dell’Agenzia regionale del Turismo, creiamo un hub innovativo. È un immobile storico quello di via Parigi, con affacci sulle Terme di Diocleziano e vicino a piazza della Repubblica, che ristrutturiamo nell’ottica di restituire al settore del turismo la centralità che merita come volano della nostra economia. Vogliamo che sia molto di più di una sede di rappresentanza, uno spazio dinamico concepito come un grande open space, in tutti i sensi, anche come accoglienza e coworkig, un luogo che possa trasmettere l’identità e la riconoscibilità del Lazio, un punto di riferimento per tutto il mondo del turismo, per le associazioni, gli operatori, gli enti e le istituzioni", dichiara l’assessore al Turismo ed Enti locali, Valentina Corrado. (segue) (Com)