Lazio: giunta approva atto indirizzo riqualificazione sede Agenzia turismo (3)

- "La nuova sede dell'Agenzia del turismo prevede di destinare degli uffici regionali di supporto alla Conferenza delle Regioni e rientra nel piano di valorizzazione del nostro patrimonio regionale, portato avanti in questi anni. Un passo importante per il territorio, ma soprattutto oggi lanciamo un segnale per un settore strategico dal punto di vista economico e culturale come è quello del turismo. All’insegna della sostenibilità, innovazione, accessibilità, la nuova sede del turismo sarà un punto di riferimento per gli operatori del settore e un prezioso strumento di ripartenza per il Lazio e per l’intero paese", conclude il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. (Com)