Covid: Pestilli (Opn/Cnal e Fmpi), vaccino in azienda per salvaguardare posti di lavoro (2)

- "È importante rafforzare la campagna vaccinale grazie al supporto dell'Inail - aggiunge il presidente dell'Opn Pestilli -e delle strutture private autorizzate che permetteranno di eseguire il piano aziendale di vaccinazione con i massimi livelli di sicurezza collaborando in sinergia con i medici competenti e le diverse associazioni di categoria. Nello stesso giorno è stato siglato anche l'aggiornamento del protocollo delle regole anticontagio, per contrastare e contenere il Covid, cui devono adeguarsi le stesse aziende. Perno centrale del protocollo stesso è la reintroduzione della regola per la quale la mancata attuazione dello stesso, non assicuri adeguati livelli di protezione tali da determinare la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni sicurezza. Soddisfatta del risultato raggiunto in questi primi giorni hanno risposto positivamente all'adesione diversi settori imprenditoriali, dimostrando ancora una volta il forte senso di appartenenza al nostro Paese che, solo grazie ad uno sforzo comune può permettere di uscire definitivamente da questa pandemia, garantendo il rilancio della nostra economia". (Ren)