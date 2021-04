Regno Unito: economia torna a crescere nel mese di febbraio nonostante restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia britannica è tornata a crescere nel mese di febbraio, secondo dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Ons), aiutata principalmente da una parziale ripresa del commercio con l'Unione europea dovuta all'assestamento delle imprese alle nuove regole doganali tra Londra e il blocco europeo. La crescita, comparata al mese di gennaio, è dello 0,4 per cento, ma è minore dello 0,6 per cento previsto dagli economisti, e segue un calo del 2,2 per cento registrato nel mese di gennaio rispetto a dicembre. I consumi tuttavia rimangono ben al di sotto dei livelli pre pandemia.(Rel)