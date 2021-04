Sostenibilità: i rifiuti elettronici diventano gioielli, concluso progetto Fenix di cui è partner Politecnico di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gioielli personalizzati con stampa 3D prodotti con i materiali ricavati dai rifiuti elettronici. È questo l’esito del progetto Horizon 2020 Fenix, che vede coinvolti diversi atenei europei, tra cui il Politecnico di Milano. Un progetto di economia circolare, concluso dopo quaranta mesi di lavoro, con il raggiungimento dell’obiettivo di sviluppare nuovi modelli di business e strategie industriali in un’ottica di economia circolare. Nell’ambito dell’iniziativa di ricerca, il Laboratorio Industry 4.0 del Dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano ha implementato una stazione automatizzata per il disassemblaggio di schede elettroniche di cellulari grazie ai collaborative-robot (cobot). Tramite un processo semiautomatizzato, il cobot - spiega una nota dell’ateneo milanese - riesce a dissaldare i componenti elettronici di una scheda e a salvaguardarne le caratteristiche chimiche: sfruttando un flusso di aria calda scioglie lo stagno che lega i componenti in modo che questi possano essere staccati e gestiti separatamente dalla scheda.(segue) (Com)