Sostenibilità: i rifiuti elettronici diventano gioielli, concluso progetto Fenix di cui è partner Politecnico di Milano (2)

- Grazie alla filiera circolare istituita dal consorzio che aderisce al progetto, le schede elettroniche disassemblate dal Politecnico di Milano sono trattate dall’Università dell’Aquila, che recupera dalle schede e dalle componenti elettroniche alcuni materiali puri (quali rame, stagno, oro, argento e platino). Rame e stagno vengono successivamente trasformati sia in polveri metalliche (dall’azienda Mbn Nanomaterialia Spa di Treviso) che in filamenti adatti alla stampa 3D (congiuntamente dalle aziende Mbn Nanomaterialia Spa, e dalle aziende I3Du e 3Dhub di Atene – Grecia), entrambi testati successivamente dal centro di ricerca Fundaciò Cim di Barcellona – Spagna. I metalli preziosi vengono invece utilizzati dalle aziende I3Du e 3Dhub di Atene, per la creazione di gioielli eco-compatibili, che possono anche essere personalizzati attraverso un servizio di scansione 3D, assumendo le forme di oggetti o visi di persone. “L’auspicio - conclude la nota - è che al termine del progetto, i modelli di business pensati e testati da Feniz siano replicabili da parte di altri soggetti esterni, al fine di promuovere la creazione di nuove filiere circolari”. (Com)