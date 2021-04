Scuola: Fd’I, pericoloso fermare vaccinazione del personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bloccare la macchina delle vaccinazioni per categorie "può essere pericoloso soprattutto se parliamo di scuola". Così in una nota i deputati di Fratelli d'Italia (Fd’I) Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile Scuola del dipartimento istruzione di Fd’I e vicepresidente commissione Cultura, che aggiungono: “Fratelli d'Italia resta ovviamente favorevole alla vaccinazione prioritaria dei più fragili, ma quello su cui non siamo d'accordo è lo stop al canale scolastico”. La didattica in presenza, secondo i due deputati, come più volte detto "è fondamentale per i nostri ragazzi, reduci da un difficoltoso anno di dad. Proprio adesso che faticosamente stiamo riaprendo gli istituti, non possiamo permetterci un pericoloso ritorno al passato”. “Questa categoria per ragioni professionali, in quanto a contatto con tantissime persone ogni giorno, deve essere vaccinata. Niente più ambiguità: scuola, sanità, trasporti sono fondamentali per far ripartire l'Italia in sicurezza, il governo deve dare risposte chiare, inequivocabili", concludono i deputati Fd’I. (Com)