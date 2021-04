Roma 2021: Raggi, proposto di tutto per mio passo indietro, ma politica non è accordi palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contano i programmi, non le alleanze. Siamo aperti a tutti ma alle nostre regole. In questi mesi non sono mai intervenuta su retroscena o scenari in merito alle prossime elezioni di Roma. Effettivamente mi è stato proposto di tutto per invitarmi a fare un passo indietro e, allo stesso tempo, non sono mancate pressioni per lasciare spazio alla 'politica'. La questione è che per me la politica è altro: sono i programmi e non gli accordi di palazzo". Così, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Attenzione, non sto dicendo 'ideologicamente' che gli accordi siano sbagliati. Ritengo, però - spiega Raggi - che gli accordi possano nascere soltanto da una condivisione di idee. E che ci siano dei paletti insuperabili: non tutto può essere negoziabile. Cosa significa? Significa che ci sono alcuni temi sui quali è anche bene confrontarsi ma tanti altri che non sono assolutamente barattabili. Su lavoro, legalità, sanità pubblica, investimenti per le periferie non scenderò mai ad alcun compromesso", conclude Raggi. (Rer)