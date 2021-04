Università: rettore Unicatt, atenei nati da crisi, non aver paura di superarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le università esistono per dare un futuro ai giovani attraverso la conoscenza e così assicurare la continuità di una civiltà. E sono nate dalle crisi, per questo non dobbiamo temere della loro capacità di superarle". Lo ha detto il professore Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, durante il suo discorso in occasione dell'inaugurazione del centesimo anno accademico dell'ateneo. Il rettore ha rivolto un pensiero agli studenti, "che con responsabilità e determinazione avete proseguito nel vostro impegno di studio", ma "vedete proiettata un'ombra di incertezza su una stagione che dovrebbe essere di promesse e speranze". "Sentiamo fortemente - ha chiarito Anelli - nostro il compito di continuare ad alimentare i sogni cui la vostra gioventù ha diritto".(Rem)