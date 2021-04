Romania: opposizione presenta mozione di sfiducia contro ministro della Salute Voiculescu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione socialdemocratica in Romania ha annunciato che presenterà una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute, Vlad Voiculescu. Si tratta della seconda mozione nei confronti del ministro della Salute romeno nell'attuale sessione parlamentare. Secondo quanto annunciato dal leader dei socialdemocratici, Marcel Ciolacu, Voiculescu non è l'uomo "adatto" per guidare il dicastero più importante nella crisi sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19, in quanto causerebbe "solo confusione", non rispetterebbe le regole obbligatorie per gli altri e "litiga con tutti". (segue) (Rob)