Romania: opposizione presenta mozione di sfiducia contro ministro della Salute Voiculescu (2)

- La posizione di Voiculescu, rappresentante dell'Alleanza Usr-Plus, è già stata esaminata internamente dalla coalizione governativa di centro-destra, che ha deciso che continuerà a sostenerlo. Le discussioni hanno fatto seguito alle tensioni sorte tra il ministro della Salute e il premier liberale Florin Citu dopo l'evacuazione in condizioni inadeguate dei pazienti di un ospedale ortopedico della capitale Bucarest, trasformato in struttura Covid. Dal canto suo, Voiculescu ha affermato che l'ospedale in causa non si trova sotto l'autorità diretta del ministero e che non avrebbe potuto decidere nella vicenda scavaldando l'autorità dei dirigenti della struttura sanitaria. (Rob)