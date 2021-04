Gibuti: naufragio imbarcazione migranti, bilancio sale a 42 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 42 morti il bilancio delle vittime del naufragio avvenuto ieri al largo delle coste di Gibuti in seguito al ribaltamento di un barcone carico di migranti. Lo ha riferito oggi in una nota la portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Yvonne Ndege, secondo cui tra le vittime ci sono 16 bambini mentre un totale di 14 persone sono sopravvissute. "I trafficanti non sono stati ancora trovati", ha aggiunto. Secondo quanto riferito, i migranti erano partiti dallo Yemen, devastato dalla guerra. Molte persone cercano di viaggiare dall'Etiopia e dalla Somalia verso lo Yemen e verso i Paesi più ricchi del Golfo per fuggire dalla povertà e dall'insicurezza in cerca di lavoro, tuttavia la pandemia di Covid-19 e altre sfide costringono alcuni a tornare indietro.(Res)