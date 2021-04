Tv: stasera Sima e Italiaambiente debuttano con "Life - Ambiente, salute e società"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i temi della transizione ecologica a fare da leitmotiv, debutta questa sera, alle ore 22.30, “Life - Ambiente, Salute, Società”, il format televisivo d’attualità prodotto da Sima, che ne cura anche la consulenza scientifica, e ospitato da Cusano Italia Tv sul canale 264 del digitale terrestre, in onda in tutta Italia. "Life" è un programma girato in esterna che conduce il pubblico in viaggio tra i luoghi più belli d’Italia, alla scoperta delle cornici migliori che indagano gli argomenti della sostenibilità. Condotto da Elena Livia Pennacchioni, direttore editoriale di Italiaambiente, e co-autrice con Alessandro Miani, presidente Sima, ogni puntata della durata di 50 minuti ospita personalità politiche, imprenditori d’innovazione, esperti e scienziati in grado di far luce sulle grandi sfide della nostra quotidianità, per offrire al pubblico una fotografia completa dei cambiamenti sociali, economici e sanitari che stiamo vivendo nell'ottica di una vera transizione ecologica. Venezia e la sua candidatura a Capitale Mondiale della Sostenibiltà fanno da sfondo alla puntata del debutto dedicata al mondo della scuola: il milleseicentesimo compleanno della Serenissima diventa l’occasione per indagare il modo in cui i giovani possano prepararsi al futuro attingendo anche dai capolavori di tecnologia, innovazione e bellezza del passato. Ospiti della puntata sono l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità del Veneto Elena Donazzan, il sottosegretario al Ministero dell’Istruzione onorevole Rossano Sasso, oltre al direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia professor Riccardo Caldura e Riccardo Bon con il suo team della Fondazione Musei Civici di Venezia. (segue) (Ren)