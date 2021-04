Tv: stasera Sima e Italiaambiente debuttano con "Life - Ambiente, salute e società" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Life - Ambiente, Salute, Società” andrà in onda per l’intera stagione 2021 ogni martedì alle 22.30 su Cusano Italia TV (264 ddt) per 22 puntate e nella sua programmazione affronterà, tra gli altri, il tema della mobilità sostenibile, dell’agricoltura, dell’acqua potabile e della tutela degli ecosistemi. Ogni puntata potrà essere rivista sul canale YouTube della rete, su quello del programma e in singole pillole su Italiaambiente.it. “L’obiettivo di Life - spiega Alessandro Miani, presidente Sima e autore della trasmissione - è quello di dare voce all'Italia migliore, aziende che innovano in ottica sostenibile, rispettose dell'ambiente, investendo in ricerca scientifica, politici che hanno realmente a cuore i temi dell'ambiente e della salute per fare del nostro Paese un esempio nel mondo, scienziati e accademici impegnati quotidianamente a trovare soluzioni in grado di mitigare gli effetti dei determinanti ambientali e sociali della salute. Se ricerca scientifica, creatività e innovazione restano chiusi nei cassetti degli addetti ai lavori, difficilmente potremo sperare in un senso diffuso di appartenenza a un mondo che cambia e può cambiare in meglio nella consapevolezza collettiva. Sono orgoglioso infine di aver dato come Sima avvio anche a questo progetto, prima volta in Italia che una società scientifica produce e realizza un format tv. Sima ha in programma anche altre iniziative editoriali di prossimo lancio, perché, oltre a partecipare attivamente al dibattito sul mainstream, sentiamo urgente la necessità di mettere a disposizione anche i nostri strumenti di informazione per essere guida superpartes e indipendente della grande sfida della transizione ecologica italiana". (Ren)