Somalia: Usa condannano proroga del mandato di Farmajo, mossa "incostituzionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno condannato la decisione del parlamento somalo di votare a favore della proroga di due anni del mandato del presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo". In un tweet, il presidente della commissione per le Relazioni estere del Senato, Bob Menendez, ha definito l'estensione del mandato "incostituzionale" e ha insistito sul fatto che i tentativi di minare il dialogo dovrebbero essere "fermati" dalle parti interessate. "Le elezioni tempestive sono un pilastro fondamentale di una democrazia sana. Progettare una proroga del termine è una violazione delle norme della democrazia e rischia di destabilizzare la Somalia. Le parti interessate devono raggiungere un consenso. I tentativi di minare il dialogo nel percorso verso elezioni credibili devono fermarsi", ha affermato il senatore, secondo il quale la risoluzione "unilaterale" votata dalla Camera del popolo (la Camera bassa del parlamento somalo) non è solo legalmente nulla e irrilevante, ma anche pericolosa e una minaccia per la democrazia e la stabilità del Paese. Il mandato del parlamento federale è terminato e come tale può essere rinnovato solo attraverso l'autorità del popolo", ha aggiunto. Già la scorsa settimana il dipartimento di Stato Usa aveva accusato l'Agenzia di intelligence somala (Nisa) di violazione dei diritti umani e di ingerenza nella politica interna della Somalia, minacciando di inserire nella lista nera gli "elementi" accusati di minare gli sforzi di riconciliazione nel Paese. (segue) (Res)