Somalia: Usa condannano proroga del mandato di Farmajo, mossa "incostituzionale" (3)

- In una dichiarazione congiunta, l'Unione africana, l'Unione europea, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e le Nazioni Unite avevano ribadito la loro decisione di non sostenere elezioni parziali o parallele. "Riaffermiamo la decisione di non sostenere alcun processo parallelo, elezioni parziali o nuove iniziative che portano a qualsiasi estensione dei mandati precedenti", si legge nella dichiarazione, che esorta tutti i leader somali ad esercitare la massima moderazione e ad astenersi da qualsiasi azione che possa portare a un'escalation delle tensioni. "Ribadiamo che l'accordo del 17 settembre rimane il percorso più praticabile verso lo svolgimento delle elezioni nel più breve tempo possibile e sollecitiamo il governo federale e i leader degli Stati membri a rivedere e a convalidare il Comitato tecnico Baidoa del 16 febbraio 2021", conclude la dichiarazione. (segue) (Res)