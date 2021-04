Somalia: Usa condannano proroga del mandato di Farmajo, mossa "incostituzionale" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima del voto, nei giorni scorsi i leader dell'opposizione avevano messo in guardia il governo federale contro la proroga del mandato di Farmajo. In una conferenza stampa tenuta domenica sera, l'ex presidente e presidente del Consiglio dei candidati alla presidenza, Sheikh Sharif, ha accusato Farmajo di aver pianificato di estendere il suo mandato. "È un tradimento nazionale il fatto che, invece di raggiungere un accordo sulle elezioni, il governo stia cercando una proroga del mandato. Diciamo alla leadership uscente che siete andati fuori strada, non riconducete la Somalia da dove è venuta, ha detto Sharif. "Questo Paese non può tollerare estensioni di mandato e frodi elettorali, dal punto di vista economico, politico e di sicurezza. È un Paese la cui governance è ancora agli inizi, dobbiamo pensare alle conseguenze delle azioni sconsiderate dei nostri predecessori", ha aggiunto. (Res)