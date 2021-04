Difesa: in programma incontro alle Hawaii tra i generali di Usa, Corea del Sud e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi delle forze armate di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone s’incontreranno entro la fine del mese alle Hawaii per discutere i principali dossier di sicurezza dell’Indo-Pacifico e per rafforzare la cooperazione militare. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. Alla riunione, che avviene in occasione della cerimonia di avvicendamento del comandante delle forze Usa nell’Indo-Pacifico (con l’ammiraglio John Aquilino che prenderà il posto dell’ammiraglio Phil Davidson), dovrebbero prendere parte i capi di Stato maggiore della Difesa dei tre Paesi, rispettivamente i generali Mark Milley, Won In-choul e Koji Yamazaki. “L’incontro fornirà l’occasione per discutere di Corea del Nord e degli sviluppi di sicurezza nella regione, oltre che per esplorare nuovi modi per cooperare a fronte delle minacce comune”, ha spiegato a “Yonhap” una fonte sudcoreana. L’ultimo incontro trilaterale di questo genere si era tenuto nell’ottobre del 2019.(Git)