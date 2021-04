Egitto: rilasciato il giornalista Khaled Dawood

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pubblico ministero egiziano ha disposto il rilascio del giornalista Khaled Dawood, in attesa che si concludano le indagini sul presunto sostegno fornito dall’uomo a un’organizzazione terroristica, attraverso la diffusione di notizie false. Lo riferisce il quotidiano "Al Ahram". Dawood, ex portavoce del partito Dostor arrestato a dicembre 2019, è accusato di aver diffuso false notizie per mettere in pericolo l’ordine pubblico.(Res)