Salute: via libera a commercializzazione "pacemaker” contro il Parkinson sviluppato da Policlinico e Statale di Milano

Si chiama AlphaDBS ed è il primo sistema ricaricabile di neurostimolazione profonda del cervello capace di gestire completamente le "fluttuazioni" tipiche della malattia di Parkinson. Una sorta di "pacemaker" in grado di adattarsi automaticamente alle esigenze individuali di ciascun paziente, su cui sono al lavoro da oltre dieci anni gli esperti di Newronika, una società spin-off fondata dal Policlinico di Milano e dall'Università degli Studi di Milano. Ora - fa sapere un comunicato stampa - il sistema AlphaDBS ha raggiunto due fondamentali traguardi: la certificazione a livello europeo come dispositivo elettromedicale impiantabile (marcatura CE), e il primo impianto su un paziente. Questo consentirà l'immissione in commercio del dispositivo e, quindi, la possibilità di essere utilizzato nella pratica clinica per i malati che non rispondono più adeguatamente alle cure con i farmaci. La stimolazione cerebrale profonda - prosegue la nota - prevede l'impianto di elettrodi all'interno del cervello, in modo del tutto indolore, che vengono connessi ad uno stimolatore elettrico posizionato sotto la pelle vicino alla clavicola. È un trattamento approvato da tempo ed efficace, anche se i dispositivi finora in commercio non erano in grado di gestire completamente le fluttuazioni tipiche della malattia di Parkinson.