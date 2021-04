Salute: via libera a commercializzazione "pacemaker” contro il Parkinson sviluppato da Policlinico e Statale di Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raccogliere in tempo reale l'attività cerebrale nei pazienti - continua Todd Langevin, presidente di Newronika - anche quando la stimolazione elettrica è accesa e i pazienti vivono la loro vita e svolgono le normali attività quotidiane, apre uno scenario di futura comprensione della malattia e della sua evoluzione che non ha precedenti e che porrà le basi della futura evoluzione della terapia elettrica". "La deep brain stimulation", conclude Alberto Priori, professore di Neurologia all'Università degli Studi di Milano e presidente del Comitato consultivo scientifico di Newronika, "è un trattamento consolidato per la malattia di Parkinson, ma la modalità di erogazione della terapia ha avuto un livello di innovazione minimo. La capacità di AlphaDBS di raccogliere informazioni in tempo reale dal cervello e quindi agire in tempo reale 'ad anello chiuso' è un importante avanzamento per la terapia personalizzata, che viene fornita solo quando e quanto necessario. Si potrebbe infatti dire che sia il più importante avanzamento degli ultimi 25 anni. Nell'ambito cardiologico questo è avvenuto 40 anni fa. È ora che anche nella neuromodulazione si assista ad un cambio di passo". (Com)