Repubblica Ceca: tasso di inflazione al 2,3 per cento a marzo

- Il tasso di inflazione annuo in Repubblica Ceca cresce del 2,3 per cento a marzo 2021. Lo afferma l'Ufficio ceco di statistica (Csu), ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". A febbraio era al 2,1 per cento e la crescita segnala una ripresa dell'aumento dei prezzi al consumo dopo un rallentamento durato sette mesi. Secondo il Csu, l'impatto maggiore sul tasso di inflazione di marzo è stato dato dalla crescita dei prezzi dei carburanti (+1,1 per cento). E' cresciuto anche quello delle automobili (+9,3), del tabacco (+17,5) e degli affitti (+1,3), mentre è sceso quello di beni alimentari. Gli analisti ritengono che nei mesi a venire l'inflazione continuerà a crescere, restando al di sopra del 2 per cento almeno fino alla fine dell'anno. Questo non costituirà però un problema eccessivo per la ripresa economica e la Banca nazionale ceca (Cnb) non dovrebbe pensare a un rialzo dei tassi di interesse tanto presto.(Vap)