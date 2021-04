Ecuador: presidente eletto Lasso inviterà Guaidò a cerimonia insediamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto dell’Ecuador, Guillermo Lasso, inviterà il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò al suo insediamento, non il presidente Nicolas Maduro. Lo ha detto Lasso ieri in serata, parlando nella sua prima conferenza stampa. “Credo che in Venezuela non ci sia oggi una democrazia. Circa 50 paesi nel mondo disconoscono il governo di Nicolas Maduro e riconoscono Juan Guaidò come legittimo presidente (…) inviterò una Guaidò”, ha detto Lasso. In un tweet pubblicato ieri Lasso ha ringraziato Guaidò per le congratulazioni inviate dopo la sua elezione: “I venezuelani hanno il nostro pieno sostegno per recuperare la democrazia e il nostro impegno per alleviare la crisi umanitaria che devono affrontare nel mondo”, ha scritto. Lasso ha anche promesso una “regolarizzazione più ampia” dei venezuelani presenti nel paese. In Ecuador vicino 400 mila venezuelani, la maggior parte dei quali irregolari. (segue) (Brb)