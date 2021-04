Ecuador: presidente eletto Lasso inviterà Guaidò a cerimonia insediamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Guillermo Lasso alle presidenziali in Ecuador segna nuovi scenari nel paese andino e nella regione. Ex banchiere, 65 anni, giunto alla terza candidatura alla guida dell'Ecuador, Lasso ha sovvertito i pronostici e compiuto una rimonta che i sondaggi avevano iniziato a ipotizzare solo a ridosso dell'apertura delle urne. Al primo turno, il 7 febbraio, il presidente eletto aveva totalizzato uno scarno 19,74 per cento, ottenendo l'accesso al ballottaggio solo grazie a una manciata di voti in più sull'ecologista indigeno Yaku Perez. Una tornata vinta senza discussioni dal socialista Andres Arauz, delfino dell'ex presidente Rafael Correa, che otteneva il 32,7 per cento dei consensi. Allo spareggio di domenica però Lasso ha ripreso l'avversario e staccato di quasi cinque punti percentuali. Un risultato che segnala la prima sconfitta elettorale di un candidato del cosiddetto "socialismo del XXI secolo" in Ecuador: una tradizione aperta con i governi Correa (2007-2017) e proseguita con il suo ex sodale politico, Lenin Moreno, protagonista però di un cambio radicale di impostazione politica. (segue) (Brb)