Ecuador: presidente eletto Lasso inviterà Guaidò a cerimonia insediamento (3)

- La vittoria di Lasso fa da contraltare a un ritorno dei governi di sinistra nella regione che sembrava acquisire forza: alla vittoria di Alberto Fernandez in Argentina, accompagnato dalla ex "presidenta" Cristina Fernandez Kirchner, si aggiunge la "rivincita" di Evo Morales in Bolivia, con il suo ex ministro delle Finanze, Luis Arce, che vincendo le presidenziali di fine 2020 chiudeva la parentesi del governo conservatore "ad interim", di jeanine Anez. E se in Brasile le sconfessioni di alcuni processi rilanciano i pronostici su un possibile ritorno sulla scena di Inacio Luiz Lula da Silva, le sinistre regionali hanno trovato nel presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, una spalla affidabile. (Brb)