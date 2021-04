Burkina Faso: Save the Children, più di 1,5 milioni di bambini sotto i cinque anni colpiti da malnutrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Burkina Faso più di 1,5 milioni di bambini sotto i cinque anni, oltre un terzo del totale in questa fascia di età, stanno facendo i conti con la malnutrizione a causa della mancanza di cibo che nel Paese riguarda quasi 13 milioni di persone, di cui circa la metà minori. È l'allarme lanciato oggi da Save the Children in una nota secondo cui le violenze in corso hanno provocato la fuga di centinaia di migliaia di persone, aggravando ulteriormente la situazione dei bambini. Le regioni orientali e centro-settentrionali del Paese sono tra le più colpite, con 670 mila bambini che hanno dovuto abbandonare le loro case con le loro famiglie. L'insicurezza nelle zone rurali implica che molte famiglie non possono lavorare nei campi o prendersi cura del bestiame, vale a dire le loro principali fonti di reddito e cibo. Per paura di essere attaccati o reclutati da gruppi armati, molti persone sono costrette a non andare a lavorare se ciò implica spostarsi al di fuori delle loro comunità. A causa di questa situazione molte famiglie dipendono dagli aiuti umanitari, spiega l'organizzazione. (segue) (Com)