Burkina Faso: Save the Children, più di 1,5 milioni di bambini sotto i cinque anni colpiti da malnutrizione (2)

- Lo scorso anno Save the Children ha raggiunto più di 170 mila bambini, compresi quelli che vivono nei campi per sfollati, attraverso interventi a sostegno delle comunità e dei minori più vulnerabili. Secondo le Nazioni Unite, sono necessari più di 600 milioni di dollari per affrontare i crescenti bisogni umanitari in Burkina Faso. Nei primi tre mesi del 2021 è stato coperto solo il 3,7 per cento di questo budget. Per esigenze nutrizionali specifiche, sono stati garantiti solo 2,8 milioni di dollari su 46,4 milioni, lasciando un enorme gap nei finanziamenti, spiega Save the Children. Il Covid-19 ha peggiorato una situazione già molto difficile, il che significa che i bambini particolarmente vulnerabili stanno pagando il prezzo più alto. "Dobbiamo concentrarci sui bambini malnutriti, poiché il loro benessere, il loro futuro e spesso anche le loro stesse vite sono a rischio. La crescente insicurezza e l'impatto del cambiamento climatico aggravano la situazione creando gravi problemi alla produzione alimentare e alle economie locali. La situazione sta costringendo centinaia di migliaia di persone a spostarsi verso altre comunità per vivere in famiglie che le ospitano ma che già vivono in condizioni difficili. Ciò significa che non c'è abbastanza cibo per tutti, in particolare cibi nutrienti per i più piccoli. Le conseguenze della malnutrizione potrebbero ripercuotersi su tutto il Paese, poiché i bambini sono gli adulti di domani. Bisogna agire subito, prima che sia troppo tardi", ha affermato Eric Hazard, direttore di Save the Children in Burkina Faso. (segue) (Com)