Burkina Faso: Save the Children, più di 1,5 milioni di bambini sotto i cinque anni colpiti da malnutrizione (3)

- Con 3,5 milioni di persone che in Burkina Faso necessitano di assistenza umanitaria urgente quest'anno, Save the Children chiede al governo e alla comunità internazionale di continuare a compiere tutti gli sforzi per rispondere con urgenza alla situazione nel Paese per salvare un'intera generazione di bambini a rischio. In particolare, l'organizzazione chiede di dare priorità nelle risposte umanitarie ai bisogni nutrizionali specifici dei bambini, in modo che nessun bambino sotto i cinque anni muoia per cause prevenibili; di garantire la continuazione dei servizi nutrizionali nelle aree più difficili da raggiungere e di promuovere approcci innovativi durante la pandemia di Covid-19 in modo da favorire la diffusione nelle case di buone pratiche in materia di nutrizione, coinvolgendo direttamente le madri. (Com)