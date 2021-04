India: coronavirus, 161.736 nuovi casi e 879 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha registrato 161.736 nuovi casi di coronavirus e 879 decessi. Il totale dei contagi è salito a 13.689.453 e quello delle vittime a 171.058. Lo riferisce il bollettino odierno del ministero della Sanità. Ieri sono stati effettuati 1.400.122 test (259.207.108 da quando la pandemia è emersa nel Paese). I casi attivi sono 1.264.698, 63.689 più di ieri. I casi risolti sono 12.253.697, 97.168 più di ieri, con un tasso di recupero dell’89,51 per cento, mentre quello di letalità è dell’1,25 per cento. La maggior parte delle nuove infezioni riguarda il Maharashtra: 51.751. L’81 per cento si concentra in dieci Stati/Territori; gli altri nove sono: Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Nuova Delhi, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan e Kerala. Sono presenti anche le varianti inglese, sudafricana e brasiliana. L’India è secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al quarto posto al mondo per decessi, dopo Usa, Brasile e Messico. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e finora sono state effettuate oltre 108 milioni di somministrazioni. (segue) (Inn)