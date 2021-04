Germania-Giappone: colloqui tra ministri Esteri e Difesa, focus su Asia e Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asia e la regione dell'Indo-Pacifico sono stati al centro dei colloqui in videoconferenza tenuti oggi dai ministri degli Esteri e della Difesa della Germania, Heiko Maas e Annegret Kramp-Karrenbauer, con gli omologhi del Giappone, Toshimitsu Motegi e Nobuo Kishi. Su Twitter, Maas ha commentato: “Dobbiamo impegnarci con maggiore forza in Asia o altri detteranno le regole del futuro”. In tale prospettiva, ha aggiunto il ministro degli Esteri tedesco, la collaborazione tra Germania e Giappone svolge “un ruolo importante”. A sua volta, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato: “Un controllo congiunto da parte di Germania e Giappone sull'embargo alle forniture di armi alla Corea del Nord è un impegno importante per la sicurezza dell'Indo-Pacifico”. (Geb)