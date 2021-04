Covid: allo Spallanzani test su combinazione vaccini dopo prima dose Astrazeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione per verificare la possibilità di combinare vari vaccini anti Covid per il richiamo, tra cui lo Sputnik, dopo la prima dose di Astrazeneca, fa parte di un accordo di collaborazione scientifica che questa mattina è stato firmato, tra l'istituto Spallanzani, Regione Lazio, Istituto Gamaleya di Mosca e fondo sovrano russo d'investimento. "Questo accordo darà il via alle sperimentazioni che avranno due direttrici - ha spiegato il direttore sanitario dell'istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia -. La prima ha l'obiettivo di verificare se il vaccino Sputnik è in grado di produrre anticorpi neutralizzanti contro le varianti che preoccupano l'Italia e l'Europa. Quindi ci sarà uno scambio di materiale biologico con i colleghi russi che verranno qui e lavoreranno insieme con i nostri colleghi dello Spallanzani in laboratorio. La seconda direttrice nasce, invece, da una esigenza, ovvero la preoccupazione per il vaccino Astrazeneca, che ribadiamo è un vaccino sicuro ed efficace come gli altri. Quindi i cittadini non devono avere paura a fare l'Astrazeneca - ha sottolineato Vaia -. Ma noi facciamo uno studio per la popolazione 'perplessa' sul vaccino Astrazeneca. Dunque, faremo una sperimentazione, così come hanno fatto altri Paesi in Europa, per verificare la possibilità di combinare vari vaccini", ha spiegato ancora Vaia. (segue) (Rer)