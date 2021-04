Vaccino: Occhiuto (FI), autosufficienza produzione sarà sempre più vantaggio competitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ex governo, guidato da Giuseppe Conte, non ha fatto nulla per acquistare il brevetto di AstraZeneca: sarebbero bastati circa 70 milioni di euro, briciole rispetto a quello che stiamo spendendo adesso". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Coffee break", su La7. "Se l'Italia avesse acquistato in comproprietà il brevetto di AstraZeneca - ha continuato il parlamentare - oggi non avremmo problemi in merito alla disponibilità dei vaccini. Bene ha fatto, dunque, il governo Draghi a stanziare 200 milioni di euro per il futuro, perché l'autosufficienza nella produzione dei vaccini sarà sempre più un vantaggio competitivo di un Paese rispetto ad un altro". (Rin)