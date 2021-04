Sanità: Santori-Picca (Lega), su ospedale San Giacomo Zingaretti fa orecchie da mercante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta Zingaretti in ben due mandati ha sempre evitato di lavorare a un piano alternativo, e la sentenza del Consiglio di Stato dà ragione a chi come noi ha sempre contestato quella scellerata decisione - aggiungono Picca e Santori -. Oggi più che mai, in piena pandemia mondiale, la Lega chiede quindi l'immediata esecutività di questa sentenza con la conseguente riapertura del San Giacomo, che, come molti sanno, era stato donato dal cardinale Antonio Maria nel 1593 alla città di Roma con il vincolo di destinazione d'uso esclusivo di ospedale per la cura dei malati", concludono. (Com)