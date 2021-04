Iran: viceministro Esteri russo, impossibile fermare i lavori alla centrale nucleare di Bushehr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura della centrale nucleare di Bushehr in Iran è impossibile, proseguirà la cooperazione con la Russia per la costruzione del secondo e del terzo blocco. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. "La cooperazione su Bushehr continua, compresi i lavori per la costruzione del secondo e del terzo blocco. Sono in fasi diverse, ma non si fermano. Non abbiamo motivo di cambiare nulla", ha dichiarato il viceministro, commentando le indiscrezioni sulla possibile cessazione delle attività della centrale. La società statale russa Rosatom sta realizzando il secondo stadio della centrale nucleare di Bushehr (seconda e terza unità di potenza) con una capacità totale di 2.100 megawatt. I lavori sono iniziati il 10 novembre 2019.(Res)