Difesa: amministrazione presidenziale Ucraina invita gli Usa a schierare missili Patriot nel Paese

- Gli Stati Uniti dovrebbero schierare i loro sistemi di difesa aerea Patriot in Ucraina. Lo ha dichiarato in un'intervista per la rivista statunitense "Time" il capo dell’amministrazione presidenziale ucraina Andriy Yermak. "L'Ucraina sta resistendo contro la Russia, non solo per noi, ma per l'Occidente. E dove gli Stati Uniti hanno schierato i loro missili Patriot? I più vicini sono in Polonia. Dovrebbero essere qui", ha detto Yermak. Secondo "Time", il presidente statunitense Joe Biden ha promesso il suo "sostegno risoluto" all'Ucraina, anche attraverso aiuti militari, ma senza sistemi di difesa aerea. (Rum)