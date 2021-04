Polonia: oggi governo ridiscuterà la proposta di ratifica del fondo per la ripresa Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo polacco ridiscute oggi il disegno di legge per la ratifica dell'espansione delle risorse proprie dell'Unione europea. Lo riferisce il portale "Business Insider Polska". Si tratta di una decisione essenziale perché le risorse del fondo per la ripresa dell'Ue possano essere effettivamente esborsate ai Paesi membri ma la questione divide la maggioranza polacca. Della ratifica della decisione assunta dal Consiglio Ue il 14 dicembre 2020 il governo di Varsavia si era già occupato a metà febbraio. Tuttavia, uno dei partiti della coalizione, Solidarna Polska, si è espresso contro la ratifica. Il suo leader, il ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro, ha pubblicamente espresso le sue perplessità. A suo parere, il sì alla decisione equivarrebbe a consentire all'Ue di emettere prestiti che la Polonia dovrà "finanziare a favore di altri Paesi" e provocherà uno spostamento "di decisioni significative da Varsavia a Bruxelles". Questo ha inevitabilmente messo in discussione la tenuta del medesimo governo polacco. Dal fondo Ue di ripresa e resilienza la Polonia dovrebbe ricevere 23 miliardi di euro di sussidi e 34 miliardi di prestiti entro la fine del 2023. Queste risorse rendono Varsavia uno dei principali beneficiari del programma. (Vap)