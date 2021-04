Hong Kong: si avvicina la prima Giornata dell'educazione alla sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima Giornata dell'educazione alla sicurezza nazionale, istituita della Legge sulla sicurezza nazionale della Regione amministrativa speciale (Ras) di Hong Kong, si celebrerà per la prima volta nella ex colonia britannica il prossimo 15 aprile. Tema dell'evento sarà "Sostenere la sicurezza nazionale per salvaguardare la nostra casa, migliorare il sistema elettorale, garantire ai patrioti l'amministrazione di Hong Kong". Gli obiettivi includono la sensibilizzazione dei residenti di Hong Kong sui temi della sicurezza nazionale, la creazione di una positiva percezione di sicurezza nazionale, il miglioramento della capacità di respingere i rischi e approfondimenti sulla Costituzione nazionale, sulla Legge fondamentale e sulla sicurezza nazionale. Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato ai media che oltre alla cerimonia di apertura, tra le attività ci sarà un seminario e "un concorso creativo multimediale, un'attività di photo wall che coinvolgerà persone che stampano immagini di loro scelta e creano un collage comune per esprimere la speranza di salvaguardare la nostra casa". (Cip)