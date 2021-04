Repubblica Ceca: Camera deciderà su quote di alimenti autoctoni dopo il no del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati ceca discute oggi dell'obbligo per gli esercizi commerciali di vendere una quota obbligatoria di prodotti alimentari nazionali. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". L'aula aveva già approvato la misura a fine gennaio ma a metà marzo è stata cassata dal Senato. Se la Camera dei deputati dovesse decidere di aggirare l'opposizione del Senato riapprovandola con i 101 voti a favore necessari, dal 2022 il 55 per cento dei prodotti esposti dai maggiori negozi dovrà essere di produzione ceca. La proporzione aumenterà del 3 per cento l'anno fino a raggiungere il 73 per cento nel 2028. Dal rispetto delle quote sarebbero tuttavia sollevati gli esercizi commerciali con superficie inferiore ai 400 metri quadrati e i negozi di prodotti tipici. La proposta è stata originariamente presentata da Radim Fiala (Libertà e solidarietà – Spd) e successivamente appoggiata dalla commissione Agricoltura della Camera. (segue) (Vap)