Repubblica Ceca: Camera deciderà su quote di alimenti autoctoni dopo il no del Senato (2)

- All'epoca dell'approvazione alla Camera il primo ministro ceco, Andrej Babis, aveva criticato i membri del suo partito, Ano, che avevano votato a favore delle quote. "Non ho promosso o appoggiato questa proposta e la considero un gesto politico non necessario, in conflitto con il funzionamento del mercato interno dell'Unione europea", aveva dichiarato Babis. La Commissione europea aveva già avvertito la Repubblica Ceca che se la misura fosse entrata in vigore una procedura di infrazione sarebbe stata altamente probabile. Lo stesso ministro dell'Agricoltura, Miroslav Toman, ha in passato dichiarato che si tratta di una proposta infelice che danneggerebbe in larga parte i produttori e che sarebbe di difficile attuazione. (Vap)