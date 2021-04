Ue: Amendola, Piano per la ripresa può aiutare a migliorare le procedure burocratiche in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci italiani sono in prima linea per velocizzare la spesa sui fondi del Piano per la ripresa. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, intervenendo a "Sky Start". "Ci servono delle norme, una corsia preferenziale" per permettere che i 200 miliardi di euro dei fondi europei "entrino subito nell'economia italiana", ha spiegato. "Mi interrogo anche io sul Codice degli appalti", ha aggiunto Amendola, evidenziando la presenza di una "selva burocratica" che rende le procedure per mettere in essere le opere "molto lunga". Si deve quindi approfittare del Next Generation Eu per "cambiare" le procedure e far sì che l'Italia non sia più "un Paese lento". (Res)