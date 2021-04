Ciad: aviazione effettua raid aerei contro colonne di ribelli nella regione di Tibesti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area settentrionale del Ciad, al confine con la Libia ricca di miniere aurifere, è da anni vittima di infiltrazioni da parte di un consistente gruppo di ribelli fedeli all’Unione delle forze della resistenza (Ufr), alleanza costituita nel 2009 a Hadjer Marfain, nella regione sudanese del Darfur, e che comprende nove gruppi ribelli ciadiani. Dopo essere stati cacciati dal Sudan nel 2013, i miliziani si sono trasferiti nel sud della Libia, dove avrebbero prestato servizio come mercenari e da dove partono le loro incursioni nel nord del Ciad con l’obiettivo di rovesciare il presidente Deby, sostenuto dalla Francia. Nella lotta contro il terrorismo le forze armate ciadiane sono un alleato prezioso dei francesi sia in Malisia nell’ambito della forza G5 Sahel. Proprio perchè preoccupati delle loro frontiere a nord, nel 2018 Ciad, Niger e Sudan hanno firmato un accordo di cooperazione con la Libia per la lotta contro i trafficanti e il terrorismo. I quattro Paesi si sono impegnati a collaborare strettamente sul piano militare e su quello politico e, in base agli accordi, ognuno dei governi assumerà il comando a rotazione per la durata di sei mesi. (Res)