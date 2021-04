Hong Kong: capo esecutivo Lam, voti di protesta organizzati potranno essere perseguiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori di Hong Kong avranno il diritto di votare in bianco, ma "chiedere ad altri di esprimere voti di protesta in bianco alle elezioni potrebbe diventare illegale". Lo ha dichiarato oggi durante una conferenza stampa il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, alla vigilia della presentazione di un disegno di legge al Consiglio legislativo di Hong Kong (LegCo) in merito alla revisione della legge sul sistema elettorale. Lam ha dichiarato in risposta a una domanda che "le persone di Hong Kong hanno il diritto di scegliere, è la loro libertà esprimere le proprie opinioni utilizzando la scheda elettorale. Sia che scelgano un candidato in particolare o no, anche lasciarla bianca è una loro libertà". Tuttavia, Lam ha precisato che "se ci sono atti organizzati e intenzionali per incitare gli elettori a condurre azioni di massa, incluso il voto di protesta, tali azioni potranno essere considerate atti organizzati e distruttivi di sabotaggio", e saranno "facilmente distinguibili" e "perseguibili dalla legge". (Cip)