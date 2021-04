Foggia: contrabbando di alcol e droga, 7 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrabbando di alcool e tabacchi lavorati esteri, detenzione e commercio di droga: sono queste le accuse con cui la Guardia di finanza di Foggia ha posto ai domiciliari sette persone di Manfredonia, San Severo, Torremaggiore, Napoli e Rovigo, tutte già note alle Forze dell’ordine. L'operazione costituisce l'epilogo di indagini relative ad un consolidato contrabbando di alcool in diverse province pugliesi, di sigarette di provenienza napoletana per la rivendita nella provincia di Foggia, nonché di un significativo commercio illecito di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina, che dall'Alto Tavoliere approdava nel Comune Sipontino. Contestualmente gli inquirenti hanno sequestrato 3 opifici dove venivano stoccati illegalmente i carichi di alcool di contrabbando per essere decolorato (tramite la tecnica di "sbiancamento"), imbottigliato e sigillato con fascette contraffatte dei Monopoli di Stato per poi essere immesso illecitamente sul mercato. Le modalità di occultamento e trasporto variavano a seconda del tipo di traffico illegale, in particolare la sostanza stupefacente veniva nascosta all'interno di ricambi per sanitari. (Ren)