Roma: contromano si schianta in viale Bologna, ladro fugge a piedi, ricercato

- Una Ford Fiesta contromano in piazza Ruggero di Sicilia è stata notata ieri alle 18 circa, da una pattuglia dei carabinieri che ha iniziato ad inseguirla. L'uomo che era alla guida ha prima fermato la vettura per poi ripartire nuovamente percorrendo viale Lorenzo il Magnifico ed imboccando contromano Viale Bologna. Poche centinaia di metri e l'auto si è scontrata frontalmente con una Opel Corsa che procedeva nel giusto senso di marcia. A quel punto il conducente della Fiesta è scappato a piedi inseguito inutilmente dai carabinieri. Nella sua auto è stata ritrovata una borsa che in mattinata era stata rubata ad una donna. La Fiesta risulta senza assicurazione e con una documentazione confusa tanto che sarà complicato risalire al proprietario. (Rer)