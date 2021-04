Droga: mise cocaina nell’auto di una collega, arrestato comandante Polizia locale di Trezzano (Mi)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cercò per vendetta di incastrare la comandante della Polizia locale di Corbetta (Mi), mettendole della droga in macchina e facendola trovare dai carabinieri durante un controllo. Per questo il comandante della Polizia locale di Trezzano sul Naviglio (Mi), Salvatore Furci, è stato arrestato all’alba di oggi insieme al suo complice, Mariglen Memushi, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano Anna Magelli, su richiesta dell’aggiunto Alessandra Dolci e del sostituto Gianluca Prisco. Le indagini della Squadra Mobile di Milano hanno preso avvio il 4 gennaio 2020, quando alcune dosi di cocaina vennero trovate nell’auto del comandante della Polizia locale di Corbetta, Lia Vismara, che venne denunciata in stato di libertà, dicendosi vittima di un complotto. A far mettere la droga nell’auto del comandante e a indurre i militari a intervenire per scovarla fu Salvatore Furci, che voleva vendicarsi della collega che nel 2018, quando lui risultò vincitore del concorso per ricoprire la posizione di ufficiale nel Corpo di Corbetta, lo bocciò dopo il periodo di prova, costringendolo così a tornare in servizio, con ruolo di agente, al Comando della Polizia locale di Milano. (segue) (Rem)