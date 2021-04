Romania: tasso annuo di inflazione è sceso al 3,1 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in Romania è sceso al 3,1 per cento nel mese di marzo di quest'anno dall'3,2 di febbraio, poiché i prezzi dei i beni non alimentari sono aumentati del 4,37 per cento, dei prodotti alimentari dell'1,59 per cento e dei servizi del 2,21 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. "I prezzi al consumo nel mese di marzo 2021, rispetto a marzo 2020, sono aumentati del 3,1 per cento. Il tasso annuo calcolato sulla base dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) è del 2,5 per cento. Il tasso medio dei prezzi al consumo negli ultimi 12 lunedì (marzo 2020 - febbraio 2021) rispetto ai 12 mesi precedenti (marzo 2019 - febbraio 2020), calcolato sulla base del Cpi, è del 2,6 per cento. Determinato sulla base dell'Ipca, il tasso medio è del 2,1 per cento", afferma l'istituto. La Banca nazionale di Romania (Bnr) stima un'inflazione del 2 per cento alla fine del primo trimestre di quest'anno, del 2,2 per cento alla fine del secondo trimestre e del 2,4 per cento alla fine del terzo trimestre. (Rob)